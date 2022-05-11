За сутки в Челябинской области ковидом заболели 146 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

11 мая 2022, 10:20 Анна Семенова

Омикрон распространяется с помощью новых штаммов. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И четверо скончались, не справившись с инфекцией.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после перенесенного ковида 147 человек. В это же время положительный ПЦР-тест получили 146 человек, из которых 21 школьник. Всего за 24 часа было исследовано 4 025 анализов на коронавирус. Не справились с болезнью и скончались четыре южноуральца.

На 11 мая переносят COVID-19 под присмотром врачей 1 932 человека.

А в это время в мире набирает обороты новое ответвление «омикрона» - BA.2.12.1. Этот подвид очень заразен, пока он «расцветает» в Северной Америке и, по прогнозам, станет доминирующим в США. Самое неприятное в штамме, что он снова стал отправлять большое количество людей на больничные койки, так как протекает тяжелее и обходит иммунную защиту у тех, кто переболел «омикроном».