За сутки в Челябинской области от коронавируса умерло восемь человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

6 мая 2022, 09:33 Анна Семенова

Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

При этом количество заболевших не растет.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки из больниц и поликлиник выписалось 948 южноуральцев, победивших ковид. Им на смену пришли 168 новых пациентов, получивших положительный ПЦР-тест, среди них 23 школьника.

Подросли цифры по смертности. Если последние несколько дней фиксировалось 1-2 случая летального исхода от коронавируса, то сегодня таких пациентов восемь.

Всего на 6 мая в Челябинской области переносит COVID-19 под присмотром врачей 2 182 человек.

А в это время Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат против коварной болезни. Он носит название «Миробивир» и может назначаться для легкого или среднетяжелого течения ковида у взрослых.