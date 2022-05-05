Гастроэнтеролог Архипова заявила, что тошнота может свидетельствовать о панкреатите или сепсисе

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5 мая 2022, 18:55 Источник: Общественная служба новостей

врач, pixabay.com

Врач-гастроэнетеролог Татьяна Архипова в четверг, 5 мая, сообщила, что тошнота может быть симптомом многих опасных заболеваний, а также сигналом о попадании токсичных веществ в организм.

По словам Татьяны Архиповой, тошнота часто свидетельствует о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, об острых состояниях – аппендиците, остром панкреатите, перитоните, остром холецистите или сепсисе.

Утренняя тошнота может быть вызвана беременностью.

Наиболее распространенными причинами рвоты и тошноты считаются отравления и кишечные инфекции, а у детей – переедание и кашель.

Врач в беседе с Общественной службой новостей порекомендовала не ждать, что это чувство пройдет само. По словам медика, необходимо обратиться к врачу, сделать УЗИ и сдать анализы.

Архипова посоветовала при возникновении тошноты обеспечить приток воздуха в помещение, сесть или лечь, выпить немного воды с мятой или сахаром.