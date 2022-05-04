В Челябинской области за сутки ковидом заболели 170 человек

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4 мая 2022, 09:39 Анна Семенова

Носить маски в общественных местах необходимо! Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А 160 выздоровели и выписались.

Цифры ежедневной «коронавирусной» статистики предоставил областной минздрав. Заболеваемость находится на одном уровне, за сутки прибавилось 170 пациентов с положительным ПЦР-тестом, из них 22 школьника. В это же время победили ковид и выписались 160 человек. Скончалось от вируса три южноуральца.

На 4 мая в регионе официально переносят коронавирусную инфекцию 3 229 человек.

Несмотря на низкие показатели, иммунолог Крючков настаивает на ношении масок в общественных местах. Об этом пишет сайт Ura.ru. Кандидат медицинских наук сообщил, что сейчас в стране идет так называемая скрытая волна заболеваемости. Это связано со снижением коллективного иммунитета, нежеланием прививаться и соблюдать меры предосторожности.