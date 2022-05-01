В Челябинской области заболеваемость коронавирусом находится на одном уровне

Каждый день заболевает и умирает примерно одинаковое количество южноуральцев.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 178 человек, из которых 23 школьника. Всего провели 7 071 тест.
В это же время выписались по выздоровлению 184 человека. Скончались от ковида три южноуральца.
На 1 мая в Челябинской области официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 3 204 человека.
Тем временем в Роспотребнадзоре назвали самый заразный штамм за всю пандемию. Им стал «стелс-омикрон». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Камиля Хафизова. Среди всех заболевших доля этого подвида вируса составляет более 90%.