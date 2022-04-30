За сутки в Челябинской области заболели ковидом 179 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

30 апреля 2022, 09:33 Анна Семенова

Меры предосторожности никто не отменял. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay.com

И четверо скончались.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за сутки подтверждение коронавируса получили 179 человек (всего провели 6 819 тестов), в числе которых 24 школьника. В то же время были выписаны по выздоровлению 267 пациентов.

Четыре человека не справились с болезнью и скончались на больничных койках.

Всего на 30 апреля в регионе официально борются с COVID-19 3 213 человек.

Иммунолог Николай Крючков считает, что новые подъемы заболеваемости в России уже не будут настолько сильными, как в случае с «Омикроном». Расти количество заразившихся начнет в мае-июне, но основной всплеск ожидается в начале осени, когда дети после каникул вернутся в школы, а взрослые после отпусков – в коллективы.