За сутки в Челябинской области заболели ковидом 179 человек

И четверо скончались.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за сутки подтверждение коронавируса получили 179 человек (всего провели 6 819 тестов), в числе которых 24 школьника. В то же время были выписаны по выздоровлению 267 пациентов.
Четыре человека не справились с болезнью и скончались на больничных койках.
Всего на 30 апреля в регионе официально борются с COVID-19 3 213 человек.
Иммунолог Николай Крючков считает, что новые подъемы заболеваемости в России уже не будут настолько сильными, как в случае с «Омикроном». Расти количество заразившихся начнет в мае-июне, но основной всплеск ожидается в начале осени, когда дети после каникул вернутся в школы, а взрослые после отпусков – в коллективы.