Врачи призывают южноуральцев привиться от ковида в майские праздники

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

29 апреля 2022, 17:15 Анна Семенова

Прививка - защита себя и близких. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Подъем заболеваемости прогнозируется в июне.

Коронавирус не дает спуску всему миру. На Южном Урале многие уже позабыли об эпидемии и решили не только не соблюдать элементарные меры защиты в общественных местах, но и не делать прививки.

Врачи же не устают повторять: пандемия никуда не делась и все снижения по количеству заболевших временные.

Например, за прошедшие сутки в Челябинской области положительный тест на ковид получили 181 человек, среди которых 23 школьника. Не так уж мало. Пятеро пациентов скончались в больницах.

Всего на 29 апреля в регионе болеет коронавирусом официально (с подтвержденным анализом) 3 305 человек.

- Майские праздники - череда выходных, которое мы традиционно проводим в кругу родных и близких, а значит, самое время позаботиться о безопасности и здоровье окружающих, - считает главный врач Городской клинической поликлиники №8 Челябинска Дмитрий Прокопьев. -Сократите дистанцию, сделайте праздники безопасными - посетите пункты вакцинации!