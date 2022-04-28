Специалисты рассказали, как бороться с аллергией

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 апреля 2022, 19:13

Весна сопровождается цветением различных растений, а с ним и появлением аллергических реакций. Поэтому эксперты рассказали, как свести неприятные симптомы к минимуму.



В первую очередь необходимо пересмотреть свой рацион питания. Например, если аллергию провоцирует пыльца берёзы, ольхи или орешника, то желательно свести до минимума употребление яблок, груш или вишен. Свои продуктовые сочетания существуют и в отношении других видов деревьев.



Ныне на просторах интернета содержится множество рецептов противодействия аллергии народными средствами. В число рекомендаций входят комплексная чистка кишечника, вживление под кожу собственных иммунных клеток и даже привлечение некоторых паразитов. Однако всё предлагаемое не имеет ничего общего с официальной медициной и способно только навредить.



Специалисты отмечают, что аллергию необходимо лечить медикаментозно по схеме, назначенной врачом. Иначе из года в год переносить обострения будет всё сложнее. Более того, будет увеличиваться и количество веществ, провоцирующих аллергию.



Пока не придумано действенных способов, как защитится от аллергии в пору цветения растений. Наилучшим вариантом специалисты называют переезд в более безопасный регион (например, морское побережье).



Сейчас российские учёные вместе с зарубежными коллегами разрабатывают вакцину против аллергии. Предполагается, что её доза составит всего лишь 5 уколов для избавления от неприятного недуга.