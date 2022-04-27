В Челябинской области за сутки заболело ковидом 184 человека

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

27 апреля 2022, 09:28 Анна Семенова

Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

При этом выздоровели 514 южноуральцев.

По сообщению областного Минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 184 человека, в том числе 24 школьника. За этот же период победили болезнь и выписались из больниц и поликлиник 514 человек. Скончались из-за вируса два южноуральца.

Всего на 27 апреля переносят COVID-19 под присмотром врачей 3 304 жителя Челябинской области.

Медики напоминают, что период снижения уровня заболеваемости, который сейчас наблюдается, нужно использовать для вакцинации и ревакцинации. Особенно важно защититься пожилым людям старше 60 лет. Хронические заболевание - не противопоказание, а наоборот, дополнительная причина сделать прививку. Вакцинироваться нужно вне периода обострения, после консультации специалиста.