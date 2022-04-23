В Челябинской области вновь подросла смертность от коронавируса

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

23 апреля 2022, 13:46 Анна Семенова

Новая волна ковида не за горами. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За прошедшие сутки болезнь унесла жизни пяти человек.

Несколько дней подряд смертность от ковида в регионе находилась на самой низкой отметке, в сутки умирало по 1-2 человека. Но сегодня в статистике областного минздрава вновь увеличение этого неприятного показателя – болезнь унесла жизни пяти человек. Всего за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 189 южноуральцев, из них 25 школьников. Выздоровели и выписались 317 человек.

На 23 апреля COVID-19 переносят под присмотром врачей 3 747 жителей Челябинской области.

Специалисты пророчат, что новый подъем заболеваемости не за горами, его ожидают уже после майских праздников, когда люди начнут собираться большими компаниями, посещать массовые мероприятия. В минздраве рекомендуют воспользоваться выходными для вакцинации и ревакцинации, в людных местах носить маски и посещению закрытых помещений предпочесть прогулки на свежем воздухе.