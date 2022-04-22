Челябинцам рассказали, чего ждать от новой волны коронавируса

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

22 апреля 2022, 09:27 Анна Семенова

Прививка остается главной защитой от всплеска заболеваемости. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Уровень вакцинации в регионе выше общероссийского.

Вчера представители минздрава и Роспотребнадзора ответили на волнующие многих вопросы: когда ждать новую волну коронавируса и будет ли она? Каков сегодня коллективный иммунитет? Какой штамм сейчас циркулирует в Челябинской области?

По стране прогноз медиков таков: новый рост заболеваемости начнется совсем скоро, в конце мая – июне. Сегодня ситуация стабильная, но заражается все равно достаточно много южноуральцев. Например, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 188 человек, 23 из них - школьники. Скончались от ковида шесть человек.

Коллективный иммунитет на Южном Урале, по данным Роспотребнадзора, составляет сегодня 48,7%. Среди взрослого населения прививку получили 60,5% и это больше, чем в среднем по стране.

Однако все вышесказанное совсем не гарантирует, что новая волна нас минует.

- Не стоит забывать о профилактике, - говорит начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Челябинской области Раиса Косарева, - масочный режим и социальная дистанция сохраняют возможность дополнительной защиты.

- Новая волна затронет группы риска, пожилых, непривитых, тех, кто не ревакцинировался, лиц с хроническими заболеваниями, - пояснил главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов. - 90% пациентов, которые попадали в госпитальные базы, были как раз из этих категорий.

По словам главного внештатного специалиста терапевта Минздрава Челябинской области Анны Мищенко, от прививки зависит не только наше здоровье, но и здоровье окружающих. Все пациенты, которые имеют заболевания сердца, лёгких, сосудов, нервной системы должны быть обязательно привиты.