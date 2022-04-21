В Челябинской области за сутки ковидом заболели 192 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

21 апреля 2022, 10:32 Анна Семенова

Коронавирус может влиять на умственные процессы. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Смертность по-прежнему находится на минимальной отметке.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на коронавирус получили 192 человека, в числе которых 24 школьника. Всего было проведено 9 758 анализов. За этот же период было выписано по выздоровлению 243 человека. Смертность уже несколько дней не превышает двух человек.

За прошедшие сутки выписаны 243 человека.

На 21 апреля в регионе переносят COVID-19 под присмотров врачей 3 925 человек.

В это время главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, на что обратить внимание всем, кто перенес коронавирус. Могут наблюдаться приступы тревоги, бессонница, ослабление умственной деятельности.