За сутки в Челябинской области ковидом заболели 218 человек

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18 апреля 2022, 09:18 Анна Семенова

Чтобы избежать новой волны ковида, нужно вакцинироваться и соблюдать меры безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраци

Пять южноуральских семей потеряли родных из-за коварного вируса.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 218 пациентов, из которых 27 школьников. Всего было взято 10 409 анализов. В то же время выписались из больниц и поликлиник по выздоровлению 213 человек. Не справились с болезнью и скончались пятеро южноуральцев.

Всего на 18 апреля официально переносят COVID-19 под присмотром врачей 4 287 жителей Челябинской области.

Тем временем минздрав РФ объяснил, зачем вакцинацию от ковида внесли в Национальный календарь прививок.

Дело в том, что новую волну ожидают в конце мая-июне. И от количества вакцинированных будет зависеть то, как эта волна пройдет. На данный момент уровень коллективного иммунитета по стране составляет всего 46%, и он снижается.

После прививки устойчивость к болезни куда лучше, чем после болезни. Вероятность умереть от ковида среди вакцинированных минимальна. Кроме того, привитый человек почти никогда не нуждается в госпитализации.