Челябинцы могут бесплатно пройти курс оказания первой помощи

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

15 апреля 2022, 10:57 Анна Семенова

На курс по оказанию первой помощи можно попасть бесплатно. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Первое занятие состоится уже завтра.

Такую уникальную возможность предоставляет Центр общественного здоровья. За несколько занятий каждый желающий сможет научиться, как вести себя, если есть угроза здоровью окружающих. Площадки будут интерактивными, ученики будут погружены в реальное происшествие, где нужна помощь. Обучение будет проходить с помощью специальных пособий и манекенов.

Что делать, если рядом с вами у человека случился инфаркт, инсульт, приступ эпилепсии, травма, кровотечения, ожог или обморожение? Обо всем этом и многом другом подробно расскажут специалисты.

В частности, на первом занятии вы узнаете:

- кто может и должен оказывать первую помощь

- из чего состоит аптечка для первой помощи

- как оказать первую помощь при отравлении

Всех желающих ждут 16 апреля в 14:00 в GoGreenCenter (Братьев Кашириных, 55, 2 этаж, вход со стороны ул. Кирова). Цикл бесплатный, но необходима регистрация.