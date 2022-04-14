За сутки в Челябинской области 323 человека заболели коронавирусом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

14 апреля 2022, 09:46 Анна Семенова

Ковид все еще опасен для россиян. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего переносят ковид 4 775 южноуральцев.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения призвали не расслабляться по поводу ковида, который, казалось бы, перестал был опасным. О завершении пандемии речи пока не идет. Вирус все еще очень активен, смертность от него высока и предсказать дальнейшее развитие событий никто не может. В некоторых странах наблюдается резкий подъем заболеваемости, больницы вновь испытывают колоссальную нагрузку.

Что касается Челябинской области, то за сутки здесь прибавилось 323 пациента с подтвержденным коронавирусом. В их числе 23 школьника. Выздоровели и выписались из больниц 959 человек. Пять человек скончалось.

Всего на 14 апреля переносят ковид под присмотром врачей 4 775 южноуральцев.