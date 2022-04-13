За сутки в Челябинской области ковидом заболело 323 человека

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13 апреля 2022, 09:25 Анна Семенова

Коронавирус продолжает мутировать. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

И пятеро скончались.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 323 южноуральца, из них 23 школьника. 959 человек было выписано по выздоровлению. Пять человек не справились с ковидом и скончались.

Всего на 13 апреля официально переносят коронавирусную инфекцию под присмотром врачей 4 775 южноуральцев.

А в это время мир встревожен появлением нового штамма "омикрон" XE. Однако, как утверждают в минздраве, в России инфицирования новым вариантом пока не было. Этот штамм более заразен, поэтому пренебрегать вакцинацией нельзя. Мы должны быть готовы к любому развитию событий.