За сутки в Челябинской области ковидом заболело 323 человека

И пятеро скончались.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 323 южноуральца, из них 23 школьника. 959 человек было выписано по выздоровлению. Пять человек не справились с ковидом и скончались.
Всего на 13 апреля официально переносят коронавирусную инфекцию под присмотром врачей 4 775 южноуральцев.
А в это время мир встревожен появлением нового штамма "омикрон" XE. Однако, как утверждают в минздраве, в России инфицирования новым вариантом пока не было. Этот штамм более заразен, поэтому пренебрегать вакцинацией нельзя. Мы должны быть готовы к любому развитию событий.