В Челябинской области за сутки ковидом заболело 359 человек

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12 апреля 2022, 09:14 Анна Семенова

Сегодня лидирующие позиции занял стелс-омикрон. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А в это время большинство случаев – это уже стелс-омикрон.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 359 человек, из которых 26 школьников. Победили ковид и выписались из больниц и поликлиник 904 человека. Пять южноуральцев скончались от последствий «короны».

Всего на 12 апреля переносят COVID-19 официально (с анализами и на учете у врача) 5 416 жителей области.

А «стелс-омикрон» тем временем занял лидирующие позиции в стране. По сообщению Роспотребнадзора, доля этого штамма среди новых подтвержденных случаев – более 90%. Но роста заболеваемости пока нет, этому способствует большое количество тех, кто недавно перенес ковид, а также вакцинация. Врачи подчеркивают, что иммунитет со временем ослабевает, поэтому необходимо обновлять защиту, прививаясь.