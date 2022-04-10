За сутки в Челябинской области ковидом заболели 392 человека

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10 апреля 2022, 09:19 Анна Семенова

Ковид все еще не покинул Челябинскую область. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Восемь человек скончалось от вируса.

Согласно цифрам, предоставленным областным минздравом, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 392 человека, в том числе 27 школьников. Всего проведено 11 400 тестов. Выздоровели и выписались из больниц и поликлиник 400 человек. Не справились с ковидом и скончались восемь человек.

Всего на 10 апреля под присмотром врачей переносят коронавирусную инфекцию 6 076 человек.

А в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи уже запланировали исследование назальной вакцины среди детей. К нему приступят сразу, как закончат тестирование среди взрослых.