Южноуральцам рассказали, когда появится назальная вакцина от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

8 апреля 2022, 10:11 Анна Семенова

Не стоит забывать о мерах безопасности, ковид никуда не делся. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Прививка поможет сохранить коллективный иммунитет.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки заболело ковидом 414 человек, в том числе 30 школьников. Победили вирус и выписались из больниц 469 человек. Семь человек скончалось.

Всего на 8 апреля в Челябинской области переносят коронавирусную инфекцию под присмотром врачей 6 250 человек.

По-прежнему очень актуален вопрос вакцинации. Южноуральцы с интересом отнеслись к новости о регистрации назальной прививки.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что капли в нос с антителами появятся тогда, когда будет налажено производство одноразовых насадок для их введения. Этот вопрос сейчас решается.