Южноуральцам рассказали, когда появится назальная вакцина от ковида

Прививка поможет сохранить коллективный иммунитет.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки заболело ковидом 414 человек, в том числе 30 школьников. Победили вирус и выписались из больниц 469 человек. Семь человек скончалось.
Всего на 8 апреля в Челябинской области переносят коронавирусную инфекцию под присмотром врачей 6 250 человек.
По-прежнему очень актуален вопрос вакцинации. Южноуральцы с интересом отнеслись к новости о регистрации назальной прививки.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что капли в нос с антителами появятся тогда, когда будет налажено производство одноразовых насадок для их введения. Этот вопрос сейчас решается.