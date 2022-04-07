Пациенты просят добра не только для детей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

7 апреля 2022, 17:15

Всероссийский союз пациентов просит правительство облегчить регистрацию инновационных лекарств для больных тяжёлыми заболеваниями. От этого зависят их жизни, а ждать годами процедуры клинических испытаний и вывода на рынок у таких людей просто нет времени.



Если для детей некоторые дефицитные и дорогие лекарства закупает фонд «Круг добра», то у взрослых больных доступа к ним нет. Например, речь идёт о препарате «Трикафта» от муковисцидоза, эффективность которого достигла 90%. На международном фармацевтическом рынке есть и другие эффективные препараты от этой болезни, но в условиях санкций их невозможно не только купить, но и применить в России, ведь ни один врач не назначит не сертифицированный в стране препарат. А если какие-то из них уже одобрены для использования в РФ, то из-за очень высокой цены они не входят в список жизненно важных и не доступны бедным больным.



Ускоренная регистрация импортных лекарств по упрощённой процедуре хоть как-то бы облегчила жизнь пациентов и дала им надежду на выживание. А сейчас на разработку инновационных препаратов уходит 10-15 лет и на клинические испытания и внедрение в стране примерно столько же. Решение по ускорению этого процесса правительство должно представить президенту до 1 сентября.



