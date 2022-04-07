Южноуральцы смогут испробовать съедобную вакцину от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

7 апреля 2022, 09:52 Анна Семенова

Тех, кто наотрез отказывается прививаться, можно угостить молочком или кефирчиком с антителами. Фото: сайт бесплатных ил

Для противников прививок изобретают все новые варианты.

Ковид не собирается покидать Челябинскую область. За прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 429 человек, в том числе 31 школьник. Восемь человек скончалось от коронавирусной инфекции. 570 человек успешно выздоровели и выписались из больниц и поликлиник.

Всего на 7 апреля в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 6 312 человек.

А в это время ученые умы без остановки трудятся над созданием все новых средств борьбы с новой заразой. Например, в стране скоро начнут испытывать съедобную вакцину!

По вкусу она будет напоминать обычный кисломолочный напиток. Если апробация пройдет успешно, такую мегаполезную продукцию сможет выпускать любой молокозавод.