Челябинцы массово жалуются на ржавую воду из кранов

В городской администрации пояснили, почему такое происходит.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, цвет вода в кранах челябинцев меняет каждую весну. В МУП «ПОВВ» за ситуацией внимательно следят.
Специалисты пояснили, в чем причина окрашивания: во-первых, качество воды в Шершнях зимой ухудшается из-за того, что мелкие притоки реки Миасс перемерзают, а при сокращении сброса воды с Аргазинского водохранилища в Миасс пропорция грунтовых вод заметно увеличивается, это не может не сказаться на качестве питьевой воды. Во-вторых, установившийся ледяной покров на Шершнях не дает углекислоте свободно испаряться. На сегодняшний день ее концентрация в водохранилище увеличилась почти в 2,5 раза. В-третьих, сказываются особенности внутридомовых сетей. Температура нагрева подаваемой воды в современных пластинчатых теплообменниках - катализатор химической реакции, в ходе которой железо окисляется и также влияет на цвет воды.
Как уверили в городской администрации, состав реагентов, добавляемых в воду на очистных сооружениях, тщательно отслеживается. Вода проходит стабилизационную обработку.
Качество питьевой воды на выходе с очистных сооружений контролируется каждый час, на насосных станциях города – каждый день.
Управляющим компаниям рекомендовано оперативно реагировать на жалобы жильцов и мониторить ситуацию. Теплообменники, с помощью которых осуществляется нагрев воды, должны быть промыты.
По прогнозам, ситуация нормализуется в течение недели.