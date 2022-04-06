Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

В Челябинской области за сутки ковидом заболели 445 человек

, 09:33

В Челябинской области за сутки ковидом заболели 445 человек
Врачам некогда отдыхать, передышка от большого наплыва пациентов - временная. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего в регионе переносят коронавирус более шести тысяч человек.

Очевидно, что южноуральцы совсем расслабились, коронавирус их больше не пугает. Масочный режим не соблюдается ни в транспорте, ни в магазинах. Но хотя случаев заболевания в масштабах области не так много, они есть, как и смертельные исходы.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после ковида 598 человек. А положительный ПЦР-тест получили 445 пациентов с признаками ОРВИ, в том числе 32 школьника. 10 человек не справились с болезнью и скончались.

Всего на 6 апреля COVID-19 переносит под присмотром врачей 6 461 южноуралец.

Ученые тем временем не отдыхают, разрабатывают препараты от коронавируса. На днях стало известно, что минздрав зарегистрировал лекарство «Ковипир».  Эти противовирусные капсулы будет выпускать АО "Фармасинтез" (Иркутск).

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram