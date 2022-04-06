В Челябинской области за сутки ковидом заболели 445 человек

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6 апреля 2022, 09:33 Анна Семенова

Врачам некогда отдыхать, передышка от большого наплыва пациентов - временная. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего в регионе переносят коронавирус более шести тысяч человек.

Очевидно, что южноуральцы совсем расслабились, коронавирус их больше не пугает. Масочный режим не соблюдается ни в транспорте, ни в магазинах. Но хотя случаев заболевания в масштабах области не так много, они есть, как и смертельные исходы.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровели и выписались после ковида 598 человек. А положительный ПЦР-тест получили 445 пациентов с признаками ОРВИ, в том числе 32 школьника. 10 человек не справились с болезнью и скончались.

Всего на 6 апреля COVID-19 переносит под присмотром врачей 6 461 южноуралец.

Ученые тем временем не отдыхают, разрабатывают препараты от коронавируса. На днях стало известно, что минздрав зарегистрировал лекарство «Ковипир». Эти противовирусные капсулы будет выпускать АО "Фармасинтез" (Иркутск).