Челябинцев приглашают проверить исправность своего тонометра

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

3 апреля 2022, 18:57 Анна Семенова

Тонометр нужно проверять на точность регулярно. Фото: группа "Челябинск, не болей!" Вконтакте

В честь Всемирного дня здоровья сделать это можно абсолютно бесплатно.

Бытовой тонометр есть, наверное, в каждом доме. Но со временем калибровка этого важного аппарата может сбиваться, и данные искажаются. В честь Всемирного дня здоровья в челябинском Центре стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта проверить точность своего тонометра (кроме запястных) можно бесплатно. Здесь также расскажут о важности проведения таких проверок регулярно, точные показания помогут предупредить сердечно-сосудистые заболевания.

Южноуральцев ждут 6 апреля с 9 до 16 часов в ФБУ «Челябинский ЦСМ»: г. Челябинск, улица Энгельса, 101.

Свои вопросы можно задать заранее по телефону: (351) 232-05-26 в будни с 9-00 до 17-00.