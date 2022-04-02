Южноуральцам будут доступны капли в нос от коронавируса

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2 апреля 2022, 10:08 Анна Семенова

Скоро вакцинироваться можно будет без иголок. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Назальная вакцина зарегистрирована минздравом.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки подтверждение коронавируса получили 487 человек, из них 35 школьников. Победили «корону» и выписались из больниц и поликлиник 659 человек. 8 человек скончались в реанимациях.

На 2 апреля в регионе болеет COVID-19 под присмотром врачей 6 945 человек.

Пока более надежной защиты, чем прививка, от коронавируса нет. Тем, кто не хочет вводить препарат внутримышечно, совсем скоро предложат вариант капель в нос. Первая в мире назальная вакцина зарегистрирована российским минздравом. Здесь также содержится две дозы, вводится препарат с помощью специального распылителя с интервалом в 21 день.

Применять данный вид вакцины смогут совершеннолетние граждане.