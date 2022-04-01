В Челябинской области за сутки от ковида скончались 10 человек

Где пройти вакцинацию в предстоящие выходные.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 503 человека, из них 37 школьников. В то же время выздоровели и выписались 518 человек. 10 человек не смогли одолеть болезнь и скончались
Всего на 1 апреля в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 7 125 человек.
Хотя сейчас количество заболевших гораздо меньше, чем в начале года, ковид никуда не делся, эпидемиологи прогнозируют новую волну. Самой надежной защитой является прививка. Вот где можно сделать ее в предстоящие выходные.
Челябинск:
- ГКБ №1 будни с 8:00 до 20:00, выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00
2 апреля:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
3 апреля:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Миасс:
2 и 3 апреля:
- ТРК «Слон» с 16:00 - 19:00
Златоуст:
1 апреля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00
2 и 3 апреля:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Кыштым:
2 и 3 апреля:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
1 апреля:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00
Бреды:
с 1 по 3 апреля
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Круглосуточные пункты вакцинации Челябинска:
- ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
- ОКБ № 3, пр. Победы, 287, 376в.
- ЖД Вокзал, медпункт.