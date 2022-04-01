В Челябинской области за сутки от ковида скончались 10 человек

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1 апреля 2022, 10:37 Анна Семенова

Ковид никуда не делся. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Где пройти вакцинацию в предстоящие выходные.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки положительный тест на коронавирус получили 503 человека, из них 37 школьников. В то же время выздоровели и выписались 518 человек. 10 человек не смогли одолеть болезнь и скончались

Всего на 1 апреля в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 7 125 человек.

Хотя сейчас количество заболевших гораздо меньше, чем в начале года, ковид никуда не делся, эпидемиологи прогнозируют новую волну. Самой надежной защитой является прививка. Вот где можно сделать ее в предстоящие выходные.

Челябинск:

ГКБ №1 будни с 8:00 до 20:00, выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00

2 апреля:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

3 апреля:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Миасс:

2 и 3 апреля:

ТРК «Слон» с 16:00 - 19:00

Златоуст:

1 апреля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00

2 и 3 апреля:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Кыштым:

2 и 3 апреля:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

1 апреля:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00

Бреды:

с 1 по 3 апреля

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Круглосуточные пункты вакцинации Челябинска: