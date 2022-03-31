Южноуральцы получат доступ к медицинским чатам, чтобы общаться с больницами

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

31 марта 2022, 13:55 Анна Семенова

В чате можно будет оперативно получить ответ на свой вопрос. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Планируется, что ответ на свой вопрос можно получить в течение двух часов.

Представители минздрава сразу уточняют: в данных чатах не будут консультировать по тем или иным заболеваниям или назначать лечение, а также принимать заявки на вызов скорой. Вопросы должны касаться только медицинского обслуживания.

- Благодаря таким чатам можно узнать, например, график приёма узкого специалиста и получить оперативный ответ от поликлиники, - говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.

Также можно будет оставить жалобу на проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлинике, трудности с записью на обследование.

Всего будет создано девять каналов в «Телеграме», для Челябинска, Магнитогорска и муниципалитетов региона. Консультанты будут отвечать с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.

Достаточно вступить в нужный вам чат по ссылке:

1. Челябинск:

2. Магнитогорск

3. Муниципальные районы: