Южноуральцы получат доступ к медицинским чатам, чтобы общаться с больницами

Планируется, что ответ на свой вопрос можно получить в течение двух часов.
Представители минздрава сразу уточняют: в данных чатах не будут консультировать по тем или иным заболеваниям или назначать лечение, а также принимать заявки на вызов скорой. Вопросы должны касаться только медицинского обслуживания.
- Благодаря таким чатам можно узнать, например, график приёма узкого специалиста и получить оперативный ответ от поликлиники, - говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.
Также можно будет оставить жалобу на проблемы с вызовом врача на дом, очереди в поликлинике, трудности с записью на обследование.
Всего будет создано девять каналов в «Телеграме», для Челябинска, Магнитогорска и муниципалитетов региона. Консультанты будут отвечать с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно.
Достаточно вступить в нужный вам чат по ссылке:
1. Челябинск:
- Советский, Центральный, Ленинский районы
- Металлургический, Калининский, Курчатовский, Тракторозаводский районы
2. Магнитогорск
3. Муниципальные районы:
- Сосновский, Каслинский, Кунашакский
- Копейский городской округ, территории Коркино, Еманжелинск, Еткуль, Миасское
- Миасс, Златоуст, Чебаркуль, Карабаш, Кыштым, Аргаяш, Нязепетровск, Верхний Уфалей
- Сатка, Куса, Аша, Катав-Ивановск, Усть-Катав, Златоуст
- Троицк, Увельский, Южноуральск, Чесма, Уйское, Пласт
- Карталы, Локомотивный, Бреды, Верхнеуральск, Кизильское, Агаповка, Варна, Фершампенуаз, Октябрьское