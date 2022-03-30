В Челябинской области за сутки ковидом заболело 542 человека

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30 марта 2022, 09:34 Анна Семенова

Коронавирус все еще несет опасность. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего в регионе 7450 пациентов с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за прошедшие сутки положительный ПЦР-тест на ковид получили 542 человека, из них 39 школьников. В это же время выздоровели и выписались 690 человек. Скончались 10 человек.

Всего на 30 марта в Челябинской области переносят ковид под присмотром врачей 7 450 человек.

И хотя ситуация сейчас не вызывает тревог, в Роспотребнадзоре совсем не исключают изменений в худшую сторону. Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что два года для изучения инфекционного заболевания – это мало, потому пока говорить о сезонности и цикличности нельзя.