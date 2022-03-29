Врач-терапевт Кожевникова рассказала о верном лечении уколами и таблетками

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29 марта 2022, 22:35

Фото: pixabay.com

Люди давно спорят о том, что же лучше и эффективнее — таблетки или инъекции. Врачи используют разные лекарственные виды препаратов, так как убеждены, что у каждой из них есть свои преимущества. О плюсах и минусах таблеток и уколов рассказала «Вечерней Москве» врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

Кожевникова обратила внимание, что врачи выбирают различные формы введения лекарственных препаратов, которые определяются только теми задачами, которые стоят перед ним и пациентом.

«Выбирая способ введения, врач руководствуется в первую очередь принципами эффективности и целесообразности того или иного вида терапии. Там, где лучше будет работать таблетированный препарат, выбор падет на него. Там же, где необходимы инъекции, врач назначает инъекционную форму лекарства», – объяснила врач.

Современные таблетки по эффективности не уступают инъекциям, поэтому пациентам не стоит верить в мифы о том, что «уколы лучше таблеток» или «таблетки лучше уколов». Врач отметила, что пациенты, которые требуют назначить им таблетки или уколы, правы, но при этом они ошибаются. Всё потому, что плюсы и минусы есть у каждой формы.

Лечения таблетками хорошо тем, что их можно принимать дома. Их можно употреблять быстро, легко, эффективно и удобно, также с ними можно спокойно уехать за город или на отдых в другую страну. Кожевникова добавила, что таблетки нужны для длительного или постоянного употребления на дому.

Но у таблеток есть не только плюсы, но и минусы.

«Например, если таблетка крупная, не все смогут ее проглотить. Также порой случается, что пациент в силу своего заболевания испытывает затруднение при глотании и не может принимать таблетированные лекарства вообще. Или, скажем, у него сильная тошнота и рвота. А что делать, если пациент и вовсе находится без сознания? Или же у него развилась деменция, и он не понимает, не помнит, какие таблетки ему нужно принять и в какое время», – подчеркнула Кожевникова.

Врач подчеркнула, что таблетированный лекарственный препарат действует не сразу. Сначала лекарство должно раствориться в желудочно-кишечном тракте, попасть в кровь, затем его концентрация в крови тоже повышается не мгновенно. И это нужно учитывать при назначении терапии.

Терапевт рассказала, что существуют разные инъекции: подкожными, внутримышечными и внутривенными. И для каждого лекарства есть определённый путь введения.

«При этом стоит помнить, что любая инъекция — это медицинская манипуляция. Если таблетку проглотить несложно, то инъекции, особенно внутривенные, далеко не каждому доступны. К тому же зачастую они бывают болезненными, а при несоблюдении техники проведения можно получить серьезные осложнения», — подчеркнула специалист.