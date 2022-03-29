В Челябинской области снижается смертность от коронавируса

Уменьшилось и общее количество болеющих.
По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровело и выписалось почти вдвое больше человек, чем заболело. Победили ковид 950 человек, а положительный ПЦР-тест получили 556 человек, из которых 40 школьников. Наконец, есть и положительная динамика в количестве смертей. На вчерашний день не справились с болезнью 7 человек, и это самая маленькая цифра за последний месяц.
На 29 марта в Челябинской области официально, под присмотром врачей переносят COVID-19 7 608 человек.
Тем временем в Китае, Франции, Англии, Италии, Германии и Южной Корее наблюдается резкий рост заболеваемости. Иммунологи уверены, такая ситуация дойдет и до России, вопрос в том, как быстро.
Как сообщает ТАСС, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург настоятельно рекомендует россиянам вакцинироваться, чтобы защитить себя от новой волны.