В Челябинской области снижается смертность от коронавируса

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29 марта 2022, 09:39 Анна Семенова

Случаев коронавируса становится меньше, но иммунологи рекомендуют не расслабляться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pi

Уменьшилось и общее количество болеющих.

По сообщению пресс-службы областного минздрава, за прошедшие сутки выздоровело и выписалось почти вдвое больше человек, чем заболело. Победили ковид 950 человек, а положительный ПЦР-тест получили 556 человек, из которых 40 школьников. Наконец, есть и положительная динамика в количестве смертей. На вчерашний день не справились с болезнью 7 человек, и это самая маленькая цифра за последний месяц.

На 29 марта в Челябинской области официально, под присмотром врачей переносят COVID-19 7 608 человек.

Тем временем в Китае, Франции, Англии, Италии, Германии и Южной Корее наблюдается резкий рост заболеваемости. Иммунологи уверены, такая ситуация дойдет и до России, вопрос в том, как быстро.

Как сообщает ТАСС, директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург настоятельно рекомендует россиянам вакцинироваться, чтобы защитить себя от новой волны.