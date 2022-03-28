Врач-кардиолог Ирина Васильева перечислила симптомы «слабых сосудов»

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 марта 2022, 21:32

Фото: pixabay.com

По мнению врача-кардиолога Ирины Васильевой, онемение, холодная кожа, покалывание в руках или ногах, а также частое отекание стопы, лодыжки или голени могут косвенно указывать на «слабые сосуды» у человека. Об этом сообщает «АБН».



«Если у вас есть проблемы с памятью, концентрацией внимания, судороги в нижних конечностях, варикозно расширенные вены или даже язвы на коже ног, стоит уделить пристальное внимание своему здоровью», - заявила специалист.



Кроме этого, Васильева выделила причины, нарушающие процесс циркуляции крови в организме. Это может быть атеросклероз, тромбоз, сахарный диабет, избыточный вес, а также курение, которое повреждает стенки сосудов, повышая риск инфарктов и инсультов.