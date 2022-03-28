Почти половина южноуральцев утверждают, что имеют хорошее здоровье

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

28 марта 2022, 13:40 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Такого мнения придерживается 47,1% жителей региона.

Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг регионов Уральского федерального округа на основе того, как их жители оценивают состояние своего здоровья. Материал был подготовлен на основе исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Больше всего людей, оценивающих свое самочувствие как «хорошее и очень хорошее», оказалось в Ямало-Ненецком округе – 55,6%. Челябинская область в данном рейтинге заняла четвертую строчку, уступив Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, а также Свердловской области. 47,1% южноуральцев придерживаются мнения, что состояние их здоровья «хорошее и очень хорошее», 44,1% характеризуют свое состояние как «удовлетворительное». Лишь 8,8% опрошенных назвали свое состояние «плохим и очень плохим».

Рейтинг прокомментировали авторы телеграм-канала «KARLMARKS»: «Очень косвенно, но по этому рейтингу можно судить о состоянии дел в здравоохранении регионов и о профилактике здорового образа жизни в них, однако, на наш взгляд, больше он показывает особенности характера жителей Урала – «живы и хорошо, чего жаловаться-то».