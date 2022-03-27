В Челябинской области за сутки ковидом заболело больше человек, чем выздоровело

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27 марта 2022, 09:37 Анна Семенова

Ковид никуда не делся, вопреки мнению многих антипрививочников. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

А в стране начинаются испытания вакцины для детей от шести лет.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки с коронавирусом справились и выписались из больниц и поликлиник 560 южноуральцев. Им на смену пришло чуть больше – 571 человек получил положительный ПЦР-тест на ковид, из них 42 школьника. Всего на анализ отправили 12 202 человека с признаками ОРВИ. 10 человек не справились с вирусом и скончались.

На 27 марта в Челябинской области переносит COVID-19 под присмотром врачей 8 014 человек.

Тем временем в России на следующей неделе начинаются испытания вакцины для детей от шести до 11 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга. По данным источника, детей пока не набрали, но уже есть определенность с организацией по набору добровольцев и с клиниками, где будут проходить исследования.