Аллерголог Шуватова назвала меры предосторожности от заражения ковидом в период цветения, одна из них — пыльцевой мониторинг

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26 марта 2022, 15:44 Источник: Коммерсантъ

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press, globallookpress.com

Врач аллерголог-иммунолог Елена Шуватова заявила, что весеннее цветение повышает риск заражения ковидом. При контакте с пыльцой структура слизистой меняется — это и служит причиной уязвимости организма, рассказала врач в интервью для «Коммерсантъ».

«Слизистая оболочка дыхательных путей — тот барьер, который защищает наш организм от проникновения внутрь вредоносных агентов, в частности вирусов. Пыльца изменяет иммунные барьерные функции клеток эпителия дыхательных путей, и человек становится более уязвим для вирусов», — пояснила Шуватова.

Чтобы снизить риск заражения ковидом в период цветения доктор посоветовала здоровым людям ориентироваться на пыльцевой мониторинг, не гулять в лесопарках, не проводить много времени на улице и не заниматься интенсивным бегом.

Также медик дала несколько рекомендаций для болеющих аллергией граждан. Первая — улететь. Так как обычно страдающие аллергией россияне летели в страны, ныне труднодоступные для перелетов, Шуватова назвала Египет, ОАЭ, Таиланд, Индонезию, Филиппины, Малайзию и Индию, а из внутрироссийских направлений — Сочи, Геленджик и южный берег Крыма.

Вторая — использовать медикаменты. Если возможности покинуть страну нет, аллерголог порекомендовала пользоваться по назначению врача антигистаминными и гормональными препаратами.