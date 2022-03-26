В Челябинской области 575 человек заболело и 12 умерло от ковида

А «Спутник Лайт» разрешили ставить беременным и кормящим.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки победили ковид и выписались из больниц и поликлиник 1005 человек. А получили положительный тест на коронавирус 575 человек, из них 41 школьник. Всего же на ПЦР отправили 12 834 человек. 12 человек не справились с последствиями вируса и скончались.
На 26 марта COVID-19 переносят под присмотром врачей 8 013 южноуральцев.
По-прежнему остро стоит вопрос вакцинации населения. Как сообщает ТАСС, препарат «Спутник Лайт» разрешили применять у беременных и кормящих женщин. Естественно, с оговоркой, что необходимо учитывать соотношение пользы и риска.