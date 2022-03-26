В Челябинской области 575 человек заболело и 12 умерло от ковида

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26 марта 2022, 10:38 Анна Семенова

Коронавирус продолжает циркулировать, не стоит забывать о правилах безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixab

А «Спутник Лайт» разрешили ставить беременным и кормящим.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки победили ковид и выписались из больниц и поликлиник 1005 человек. А получили положительный тест на коронавирус 575 человек, из них 41 школьник. Всего же на ПЦР отправили 12 834 человек. 12 человек не справились с последствиями вируса и скончались.

На 26 марта COVID-19 переносят под присмотром врачей 8 013 южноуральцев.

По-прежнему остро стоит вопрос вакцинации населения. Как сообщает ТАСС, препарат «Спутник Лайт» разрешили применять у беременных и кормящих женщин. Естественно, с оговоркой, что необходимо учитывать соотношение пользы и риска.