В пандемию кишечник стал заявлять о себе кровотечением

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25 марта 2022, 10:49 Источник: Российская газета

В пандемию вдвое увеличилось количество воспалительных проктологических заболеваний. Причем тяжелейших, которые сопровождаются кровотечением, опасным для жизни. Может, по той простой причине, что об интимных патологических процессах, которые настигают нас, говорить не принято.



Количество заболеваний кишечника выросло за пандемию вдвое. По мнению заведующей отделением колопроктологии Московской городской клинической больницы имени Юдина, доктора медицинских наук, профессора Елены Багдасаровой, высказанному «Российской газете», на толстой кишке сказывается снижение иммунитета на фоне ковидных неприятностей. Этому, например, способствуют обычно назначаемые - правильно назначаемые - антибиотики. Они, спасая от инфекции, не лучшим образом влияют на кишечник. Но из двух зол выбирают меньшее.



Эти проблемы не считаются с возрастом. Более того, сейчас не только обостряются хронические кишечные болячки, но и явно заметно стало появление очень молодых пациентов с вдруг возникшими кровотечениями. Диагностика показывает, что это начало язвенного колита. Вот такое оно становится агрессивное. Это не то, что было раньше: что-то мучают какие-то боли, где-то что-то тянет. Сейчас язвенный колит заявляет о себе кровотечением.



Для здоровья кишечника специалисты советуют: каждый день выпивать не менее двух литров воды. Именно воды! Ни чая, кофе, морса, а обычной питьевой воды. Из-под крана или нет - это зависит от региона. В некоторых регионах даже из-под крана вода хорошая. И без преувеличения, вода - самая доступная из самых эффективных препаратов против сбоев в работе кишечника. Общеизвестно, что перченую, острую пищу лучше употреблять только в исключительных случаях. Она не должна быть в нашем ежедневном меню. Всегда уместны овощи и фрукты. В сыром виде, а не маринованные, соленые, перченые. Все это прописные истины? Значит, прописанные для каждого. К сожалению, не каждый считает нужным им следовать. А надо.