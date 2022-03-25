За сутки в Челябинской области 577 человек заболели коронавирусом

Где сделать прививку в предстоящие выходные.
По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки 1619 человек выздоровели и выписались из больниц и поликлиник после перенесенного коронавируса. Им на смену пришли 577 новых пациентов с положительными ПЦР-тестами. Из них 41 школьник. 10 человек скончались в больнице, ковид оказался сильнее.
Всего на 25 марта в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 8 455 человек.
Выходные – отличная возможность вакцинироваться и обезопасить себя от осложнений или смертельного исхода. Вот где это можно сделать:
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
26 марта:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
- ТРК «Горки» с 9:00 - 16:30
27 марта:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Магнитогорск:
26 и 27 марта:
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.
Златоуст:
25 марта:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.
26 и 27 марта:
- «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Кыштым:
26 и 27 марта:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
25 марта:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
26 и 27 марта:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.
Также сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.