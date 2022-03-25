За сутки в Челябинской области 577 человек заболели коронавирусом

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

25 марта 2022, 09:47 Анна Семенова

Коронавирус никуда не делся, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Где сделать прививку в предстоящие выходные.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки 1619 человек выздоровели и выписались из больниц и поликлиник после перенесенного коронавируса. Им на смену пришли 577 новых пациентов с положительными ПЦР-тестами. Из них 41 школьник. 10 человек скончались в больнице, ковид оказался сильнее.

Всего на 25 марта в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 8 455 человек.

Выходные – отличная возможность вакцинироваться и обезопасить себя от осложнений или смертельного исхода. Вот где это можно сделать:

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

26 марта:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Горки» с 9:00 - 16:30

27 марта:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Магнитогорск:

26 и 27 марта:

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

25 марта:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.

26 и 27 марта:

«Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Кыштым:

26 и 27 марта:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

25 марта:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

26 и 27 марта:

ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Также сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.