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За сутки в Челябинской области 577 человек заболели коронавирусом

, 09:47

За сутки в Челябинской области 577 человек заболели коронавирусом
Коронавирус никуда не делся, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Где сделать прививку в предстоящие выходные.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки 1619 человек выздоровели и выписались из больниц и поликлиник после перенесенного коронавируса. Им на смену пришли 577 новых пациентов с положительными ПЦР-тестами. Из них 41 школьник. 10 человек скончались в больнице, ковид оказался сильнее.

Всего на 25 марта в Челябинской области переносят COVID-19  под присмотром врачей  8 455 человек.

Выходные – отличная возможность вакцинироваться и обезопасить себя от осложнений или смертельного исхода. Вот где это можно сделать:

Челябинск:

  • КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

26 марта:

  • ТК «КС»  с 12:00 - 15:00
  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
  • ТРК «Горки» с 9:00 - 16:30

27 марта:

  • ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Магнитогорск:

26 и 27 марта:

  • ТРК «Континент»  с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

25 марта:

  • «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
  • ТРК «Тарелка»  с 16:00 - 19:00.

26 и 27 марта:

  • «Территория бизнеса» с 10:00 - 15:00
  • ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Кыштым:

26 и 27 марта:

  • ТК «Радуга»  с 10:00 - 14:00.

Чесма:

25 марта:

  • Центральный рынок  с 10:00 - 13:00.

Бреды:

26 и 27 марта:

  • ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.

Также сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.

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