В Челябинской области замедлилось снижение заболеваемости ковидом

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24 марта 2022, 10:45 Анна Семенова

Омикроном переболело огромное количество людей. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Каждый день прибавляется примерно одинаковое количество подтвержденных случаев.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки прибавился 581 новый пациент с коронавирусом, из них 43 школьника. За последнюю неделю динамика снижения немного замедлилась, количество подтвержденных ПЦР-тестов каждый день примерно одинаковое.

Зато увеличилось число выписанных пациентов, за прошлые сутки больничные листы закрыли 2055 человек. Но и смертность все еще неутешительная, скончалось 12 человек.

Иммунологи делают осторожные прогнозы относительно нового штамма «стелс-омикрон», который обещал быть еще более заразным.

Профессор Пётр Чумаков из Института молекулярной биологии им. Энгельгардта считает, что серьезной угрозы новый вид коронавируса россиянам не несет, так как уже сформирован неплохой коллективный иммунитет.