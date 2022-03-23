За сутки в Челябинской области 585 человек заболело и 15 умерло от ковида

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23 марта 2022, 09:54 Анна Семенова

Коронавирус еще не побежден. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

В Роспотребнадзоре говорят о том, что коронавирус еще не побежден.

Всего, по сообщению областного минздрава, на сегодняшний день положительный анализ на ковид имеет 10993 южноуральца. За сутки заболело 585 человек, из них 42 школьника.

1543 человека смогли победить болезнь и получили справки о выздоровлении. 15 человек оказались слабее вируса и скончались.

В Роспотребнадзоре говорят, что провозглашать победу над ковидом еще очень рано. «Омикрон», который сегодня главенствует почти в 100% заражений, очень заразен, им легко можно заболеть повторно.

ТАСС отмечает, что в странах с активной вакцинацией новых случаев заражения фиксируется меньше, снижается и число смертей.