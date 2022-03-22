В Челябинской области ковидом болеет 11 966 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

22 марта 2022, 11:36 Анна Семенова

Ковид многие считают до сих пор очень опасным. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

За сутки прибавилось 588 пациентов с таким диагнозом.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за сутки подтверждение коронавируса получили 588 южноуральцев, из которых 41 школьник. Победили болезнь и выписались 1103 человека. Вирус оказался сильнее 14 жителей Челябинской области, они скончались в реанимациях ковидных госпиталей.

Всего на 22 марта в регионе официально переносят ковид 11 966 человек.

Многие россияне, несмотря на послабления и отмену масочного режима в некоторых регионах, сообщили, что будут продолжать носить маски. Таких, по сообщению ТАСС, более 40%. Все они сказали, что защищаться в общественных местах будут минимум до лета.