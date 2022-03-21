В Челябинске из 11 577 сданных тестов на ковид положительными оказались 591

Врачи рассказали, какие последствия могут быть после «омикрона».
По сообщению областного минздрава, ко вчерашнему дню победили коронавирусную инфекцию и выписались из больниц и поликлиник 577 южноуральцев. Им на смену пришел 591 новый пациент с подтвержденным ПЦР-тестом, из которых 41 школьник. Всего же подозрений на ковид было у 11 577 человек, но у большинства анализ пришел отрицательный. Скончались за сутки от ковида 15 человек.
Врачи тем временем продолжают информировать население о том, что штамм «омикрон», который переносится гораздо легче, чем «дельта», на самом деле, далеко не безобидный. Специалисты отмечают, что в течение года среди переболевших отмечена повышенная смертность от тромбозов, инсультов, обострения хронических заболеваний.
Иммунологи называют нетипичные признаки коронавируса: недомогание без повышения температуры и проблемы с пищеварением.
Защитить от тяжелых последствий заболевания поможет вакцинация. Публикуем список мест, где можно привиться на этой неделе.
Челябинск:
- КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.
26 марта:
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
27 марта:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.
Магнитогорск:
с 21 по 27 марта:
- ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.
Златоуст:
с 21 по 27 марта:
- "Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.
с 21 по 25 марта:
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.
26, 27 марта:
- ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.
Кыштым:
26, 27 марта:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
Чесма:
25 марта:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00.
Бреды:
с 21 по 27 марта:
- ТРК «Магнит» с 10:00 - 13:00.