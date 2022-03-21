В Челябинске из 11 577 сданных тестов на ковид положительными оказались 591

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

21 марта 2022, 09:44 Анна Семенова

Омикрон нельзя недооценивать. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Врачи рассказали, какие последствия могут быть после «омикрона».

По сообщению областного минздрава, ко вчерашнему дню победили коронавирусную инфекцию и выписались из больниц и поликлиник 577 южноуральцев. Им на смену пришел 591 новый пациент с подтвержденным ПЦР-тестом, из которых 41 школьник. Всего же подозрений на ковид было у 11 577 человек, но у большинства анализ пришел отрицательный. Скончались за сутки от ковида 15 человек.

Врачи тем временем продолжают информировать население о том, что штамм «омикрон», который переносится гораздо легче, чем «дельта», на самом деле, далеко не безобидный. Специалисты отмечают, что в течение года среди переболевших отмечена повышенная смертность от тромбозов, инсультов, обострения хронических заболеваний.

Иммунологи называют нетипичные признаки коронавируса: недомогание без повышения температуры и проблемы с пищеварением.

Защитить от тяжелых последствий заболевания поможет вакцинация. Публикуем список мест, где можно привиться на этой неделе.

Челябинск:

КРК «Мегаполис», ежедневно с 10:00 до 20:00.

26 марта:

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

27 марта:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00.

Магнитогорск:

с 21 по 27 марта:

ТРК «Континент» с 14:00 - 18:00.

Златоуст:

с 21 по 27 марта:

"Территория бизнеса" с 10:00 - 18:00.

с 21 по 25 марта:

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 19:00.

26, 27 марта:

ТРК «Тарелка» с 10:00 - 15:00.

Кыштым:

26, 27 марта:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

Чесма:

25 марта:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00.

Бреды:

с 21 по 27 марта: