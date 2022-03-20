За сутки в Челябинской области заболело ковидом менее 600 человек

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20 марта 2022, 09:50 Анна Семенова

Возможно, скоро вакцину будут предлагать в каплях. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А ученые готовы представить капли в нос вместо прививки.



По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки полностью победили коронавирус и выписались из больниц и поликлиник 745 человек. Им на смену пришли 596 новых пациентов с подтвержденным ПЦР-тестом, 44 из них – школьники. Скончалось от ковида на вчерашний день 14 человек и в свете общей заболеваемости это по-прежнему много.

Всего на 20 марта в регионе официально переносят COVID-19 12 496 человек.

А в это время ученые трудятся над созданием все новых способов борьбы с заразой. В частности директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины. Не исключено, что она сможет заменить инъекции. Пока же ее будут использовать только как бустер (ревакцинацию). Те результаты, которые уже есть, говорят о достаточно высокой эффективности капель.