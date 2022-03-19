Южноуральцам-аллергикам станет доступна новая вакцина от ковида

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19 марта 2022, 10:25 Анна Семенова

Выбор вакцин расширился, теперь есть и для аллергиков. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Иммунологи советуют воспользоваться периодом спада заболеваемости и сходить на прививку.

ТАСС сообщает, что вчера, 18 марта в России была зарегистрирована еще одна вакцина против коронавируса - «Конвасэл». Ее создатель - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства.

По словам иммунологов, данный препарат не вызывает аллергических реакций и в целом хорошо переносится организмом.

Сейчас, пока заболеваемость пошла на спад, самое время озаботиться вопросом вакцинации и обезопасить себя на будущее.

По данным минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки заболело коронавирусом 600 наших земляков, из них 43 школьника. 16 человек скончалось в реанимациях.