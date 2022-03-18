Весеннее обострение: скупили и успокоились на полмиллиарда рублей

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18 марта 2022, 16:27

Западные санкции и спецоперация России на Украине вызвали волну депрессий у людей. За первую неделю марта россияне приобрели в аптеках успокоительные средства на полмиллиарда рублей. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.



Люди стараются делать запасы антидепрессантов и седативных средств, опасаясь перебоев с поставками в дальнейшем. В большинстве случаев покупают импортные успокоительные средства. Растёт спрос на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. Кроме политических событий, вызывающих тревожность, проявляется сезонное обострение психики.



Из-за высокого спроса на препараты в некоторых аптеках мегаполисов пропали Ципралекс, Триттико. Зачастую приходится заказывать препараты за несколько дней. Фармацевты считают, что ажиотаж создаётся самими клиентами. Поставки с начала года не изменялись. Из-за повышенного спроса производители начали дополнительный выпуск препаратов. Потребители пытаются закупить лекарства сразу на целый год вперёд, опасаясь их полного исчезновения.