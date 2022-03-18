Больницам Челябинской области передали новые автомобили скорой помощи

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18 марта 2022, 14:19 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой регионального правительства

Машины вручены медучреждениям Магнитогорска и Пласта.

В пятницу, 18 марта, в Магнитогорске состоялось вручение 5 автомобилей скорой помощи. Они оборудованы всем необходимым оборудованием согласно требованиям и стандартам Минздрава РФ. 4 машины предназначаются Магнитогорску, 1 – Пласту.

Автомобили приобретены на взносы членов партии «Единая Россия». С инициативой о покупке выступил губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Алексей Текслер. Во время визита в Магнитогорск, он подчеркнул, что парк машин скорой помощи обновляется ежегодно. Губернатор отметил и другие важные задачи, которые стоят перед областным министерством здравоохранения. Продолжается реализация всех программ, в частности, модернизация первичного звена, капитальные ремонты, приобретение оборудования.

Добавим, что в прошлом месяце медицинский автопарк Южного Урала пополнился десятью новыми машинами неотложной помощи, сообщили в пресс-службе правительства региона.