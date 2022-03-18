Челябинским детям с диабетом начали выдавать флеш-системы для контроля сахара

Такой вид мониторинга не подразумевает болезненных проколов.
Когда ребенок страдает диабетом, это сильно осложняет ему жизнь. Необходимость постоянно контролировать уровень сахара в крови, заставляет делать болезненные проколы не только дома, но и в школе, и на улице.
- От физической нагрузки уровень глюкозы может меняться, - поясняет папа ребенка с диабетом Фанис Латыпов. – Замерять приходилось, например, зимой, на холоде, без возможности как следует обработать кожу.
Теперь подобные проблемы уйдут в прошлое. В Челябинской области ребятам с таким диагнозом начали бесплатно выдавать современные системы флеш-мониторинга.
Такое сенсорное устройство позволяет постоянно в динамике отслеживать, что происходит с сахаром в крови. Прибор анализирует межклеточную жидкость каждую минуту и сохраняет результаты.
Родители и доктор могут отследить состояние ребенка в любой момент, даже на расстоянии, с помощью смартфона, что очень важно.
Регион закупил два вида систем: флеш-мониторинг и сенсоры для детей, у которых есть помпы с обратной связью. На год их приобрели 18 и 6 тысяч соответственно.
Цифра
На Южном Урале современный прибор получат 1020 детей с диабетом.