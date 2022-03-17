За сутки в Челябинской области умерло от ковида 19 человек

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17 марта 2022, 09:27 Анна Семенова

Ковид перестал пугать людей, но от него по-прежнему многие умирают. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Смертность в регионе остается высокой, несмотря на небольшое количество заболевших.

Количество ежедневно зарегистрированных случаев коронавируса планомерно снижается. По сообщению областного минздрава, на вчерашний день было выписано из больниц и поликлиник 1000 пациентов, а положительный ПЦР-тест получили 625 человек (из них 46 – школьники). Всего врачи направили на анализ 12 913 человек.

При сравнительно небольшом количестве болеющих цифры по смертности высокие. За сутки от вируса скончалось 19 человек.

На 17 марта в регионе переносят COVID-19 под присмотром врачей 14 760 человек.

Кстати, специалисты Роспотребнадзора сообщил, что штамм «Дельта» может полностью исчезнуть в России. Уже сейчас более 99% случаев заболевания вызваны «Омикроном». Первоначальный вариант вируса, пришедший из Китая, больше не встречается.