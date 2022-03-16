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В перечень обязательных прививок вводят вакцинацию от менингита

, 16:34

В перечень обязательных прививок вводят вакцинацию от менингита

Всероссийский союз пациентов выступает за введение системы вакцинации от менингита. Если прививка будет включена в национальный календарь профилактических прививок, это позволит сократить количество летальных исходов. От заболевания сейчас погибает 5% пациентов. Это серьёзный удар по демографии. Государство ежегодно теряет на этом до 400 миллионов рублей.

В Роспотребнадзоре считают, что прививка позволит уберечь детей от серьёзной опасности на протяжении нескольких лет. Уязвимой группой считаются дети с момента рождения до 4 лет. В последние годы снижения уровня заболеваемости не наблюдалось. Обязательная вакцинация может начаться уже в следующем году. В 12 регионах она уже внесена в перечень обязательных прививок.

При менингите происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга в результате воздействия бактерий и вирусов. Воспалительный процесс развивается настолько стремительно, что врачи зачастую не успевают спасти человека. Состояние может резко ухудшиться в течение суток. Более 20% людей после острой фазы заболевания становятся инвалидами. Заболевание опасно как для детей, так и взрослых, особенно с ослабленным иммунитетом.

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