За сутки в Челябинской области заболело ковидом менее 700 человек

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

16 марта 2022, 10:24 Анна Семенова

Новый подвид омикрона вновь угрожает детям. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Однако «стелс-омикрон» на подходе и страдать от него вновь будут дети.

По сообщению областного минздрава, за прошедшие сутки победили ковид и выписались 2426 человек. Заболело 694 человека, из которых 51 школьник. Скончалось от коронавирусной инфекции 16 человек.

Всего на 16 марта в Челябинской области переносят COVID-19 под присмотром врачей 15 154 человека.

И хотя уровень заболеваемости снижается, ограничения снимаются, врачи говорят о том, что новая разновидность «омикрона» уже заняла активную позицию. «Стелс-омикрон» поражает подростков и детей. И, что важно, те, кто переболел обычным «омикроном» вовсе не защищены от его собрата. Защитить может только прививка.

По словам министра здравоохранения РФ Мурашко, «Спутник М» - безопасная вакцина, которая дает гораздо больший процент антител, а те, кто прошел ревакцинацию, защищены от нового подвида коронавируса почти на 100%.

Привиться подростки могут в поликлинике по месту жительства.