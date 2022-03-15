Южноуральцам советуют не пренебрегать ношением масок

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье

15 марта 2022, 10:01 Анна Семенова

Маски необходимо продолжать носить в общественных местах. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

В Москве данную меру уже отменили, но врачи настаивают, что она необходима.

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки в Челябинской области выздоровели, справившись с ковидом 3123 человека. Их сменил 741 новый пациент, из которых 54 школьника. Скончались от коронавирусной инфекции на вчерашний день 17 человек.

Всего на 15 марта в области переносят COVID-19 официально, с подтвержденными анализами и под присмотром врачей, 16 902 человека.

В Москве с сегодняшнего дня отменен масочный режим. Скорее всего, скоро его отменят и в нашем регионе. Однако инфекционисты советуют продолжать носить защитные средства, особенно пенсионерам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.